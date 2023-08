América-MG x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

América-MG e São Paulo se enfrentam no Estádio Independência neste domingo (27). O duelo, válido pela 21ª rodada do Brasileirão, terá início às 16h (de Brasília).

Na lanterna da Série A, o Coelho acumula uma sequência de dez jogos sem vitória na competição. A equipe vem de uma derrota para o Fortaleza na Sul-Americana.

Já o São Paulo celebra a vaga na final da COpa do Brasil e foca também na Sul-Americana. O time, no entanto, não está tão bem no Brasileiro. São cinco jogos sem vitórias.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Iago Maidana, Burgos e Danilo Avelar; Javier Méndez (Lucas Kal), Martinez e Juninho; Felipe Azevedo (Cazares), Mastriani e Rodrigo Varanda. Técnico: Fabián Bustos.

São Paulo: Jandrei, Nathan, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo e James; Luciano e Pato. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

América x São Paulo

Data e hora: 27/08, às 16h

Local: Estádio Independência