América-MG x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O América-MG recebe o São Paulo nesta quinta-feira (18), no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será no Independência, em Belo Horizonte. As equipes duelam pela última vaga na semfinal do torneio.

No primeiro jogo, o time paulista venceu por 1 a 0. Assim, pode até empatar que avança de fase. O Coelho precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Caso vença por 1, o duelo vai para os pênaltis.

A equipe mineira chega embalada pela quarta vitória seguida no Brasileirão. O time venceu o Santos. A equipe vai em busca de manter invencibilidade em casa, pela Copa do Brasil. No Independência, a equipe venceu o CSA e o Botafogo.

No Brasileiro, o São Paulo encerrou uma sequência difícil, que fez a equipe se aproximar da zona de rebaixamento, e voltou a vencer. A equipe busca a terceira semifinal em 2022. Além do Paulista, onde foi vice-campeão, ainda disputa a Sul-Americana.

ONDE ASSISTIR

SporTV e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América-MG: Matheus Cavichioli; Cáceres, Maidana, Éder, Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Pedrinho (Felipe Azevedo) e Wellington Paulista (Henrique Almeida). Técnico: Vagner Mancini

São Paulo: Jandrei (Thiago Couto); Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor (Galoppo) e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

FICHA TÉCNICA:

América-MG x São Paulo

Data e hora: 18/8, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte