América-MG x RB Bragantino: confira horário, palpites e prováveis escalações

O América-MG entra em campo nesta domingo (17), às 19h (de Brasília), contra o RB Bragantino pela Série A de 2022. A partida será na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG.

Na classificação, no início da 15ª rodada, o América-MG estava na 15ª posição, com 18 pontos. O RB Bragantino era o 11º, com 21.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

Palpites

Prováveis Escalações

América-MG | Matheus Cavichioli; Patric, Germán Cano, Lucas Kal, Luan Patrick e Marlon; Alê, Juninho e Índio Ramírez; Felipe Azevedo e Pedrinho. Técnico: Vágner Mancini.

RB Bragantino | Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Raul e Hyoran; Artur, Sorriso e Alerrandro. Técnico: Mauricio Barbieri.

Ficha técnica | América-MG x RB Bragantino

Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte-MG.

Arena Independência, em Belo Horizonte-MG. Horário: 16h (de Brasília), domingo, 17 de julho.

16h (de Brasília), domingo, 17 de julho. Transmissão: Rede Globo e Premiere.

