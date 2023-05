América-MG x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

América-MG x Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, (17), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece no Independência, em Belo Horizonte, às 21h30 (horário de Brasília).

O Coelho garantiu a classificação para as oitavas de final após vencer duas vezes o Nova Iguaçu, com direito a goleada de 5x0. Já o Colorado, passou com dificuldade pelo CSA, avançando apenas nos pênaltis após jogo dramático em Alagoas.

No Campeonato Brasileiro, o América ocupa a última colocação, com apenas 1 ponto, enquanto que o Inter é o 12 com 7.

ONDE ASSISTIR

A transmissão será feita pela Amazon Prime.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Marcinho, Éder, Ricardo Silva (Maidana) e Marlon (Nicolas); Alê, Juninho e Benitez; Felipe Azevedo, Everaldo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini

INTERNACIONAL

Keiller; Igor Gomes, Mercado, Nico Hernández (Vitão) e Thauan Lara; Matheus Dias, Rômulo (Baralhas), De Pena (Baralhas), Mauricio (Alan Patrick) e Pedro Henrique; Alemão. Técnico: Mano Menezes

AMÉRICA-MG X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA

Data: 17/05/2023

Horário: 21h30

Local: Independência, em Minas Gerais

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Michael Correia (RJ)

Árbitro de vídeo - VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP)