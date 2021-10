América-MG x Fortaleza: veja lista de desfalques e retornos para a partida

A Copa do Brasil é passado para o Fortaleza e o Tricolor agora volta as atenções exclusivamente para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O foco agora é no América-MG, adversário deste sábado (30), às 21 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. E o técnico Juan Pablo Vojvoda terá desfalques para a partida.

Ele não poderá contar com os meias Lucas Crispim e Yago Pikachu, que seguem no departamento médico. O camisa 10 está fora por lesão muscular, enquanto Pikachu ainda se recupera de lesão no ombro.

Além deles, o atacante Robson sofreu entorse no tornozelo direito, está inclusive utilizando bota ortopédica de tratamento e está fora da partida.

Retornos importantes

Por outro lado, Vojvoda celebra a volta de jogadores importantes. O zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima, que não podiam jogar na Copa do Brasil, ficam novamente à disposição.

Fora a dupla, o lateral-direito Tinga se recuperou de lesão na coxa, retomou os treinamentos e também volta a ser opção.

América-MG

O técnico Marquinhos Santos não tem grandes problemas para escalar o Coelho. A única impossibilidade é da utilização do argentino Mauro Zárate entre os titulares. O meia-atacante vem se recuperando de lesão na coxa direita e será opção no banco de reservas.

Com isso, a provável escalação do time mineiro tem Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel.