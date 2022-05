América-MG x CSA: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O América-MG entra em campo nesta terça-feira (10), às 19h (horário de Brasília), contra o CSA, no duelo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto acontece no Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Na partida ida, em Maceió, vitória dos mineiros por 3 a 0. Ou seja, o América garante vaga na 4ª fase com vitória, empate ou derrota por até dois gols de diferença. Para os alagoanos, apenas o triunfo por três ou mais gols interessa.

Onde assistir

O duelo será transmitido com exclusividade no SporTV 2 e Premiere.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | América-MG x CSA

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 10/05/2022 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

Prováveis escalações

América-MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e João Paulo; Lucas Kal, Matheusinho, Gustavinho, Índio Ramírez (Juninho) e Felipe Azevedo; Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini.

CSA: Marcelo Carné; Igor, Lucão, Werley, Diego Renan; Giva, Geovane, Didira, Lourenço e Marco Túlio; Lucas Barcellos. Técnico: Mozart Santos.