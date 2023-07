América-MG x Colo-Colo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

América-MG e Colo-Colo entram em campo nesta terça-feira (18), às 19h de Brasília, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), para disputar a partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana 2023. O Colo-Colo venceu o jogo de ida por 2 a 1.

O América-MG terminou a fase de grupos da Copa Sul-Americana na segunda colocação do Grupo F, com dez pontos em seis rodadas. Já o Colo-Colo ficou na terceira colocação do Grupo F da Copa Libertadores, somando seis pontos em seis partidas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América-MG: Cavichioli; Marcinho, Éder, Iago Maidana e Nicolas; Lucas Kal e Alê; Juninho, Pedrinho, Felipe Azevedo; Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

Colo-Colo: De Paul; Opazo, Falcón, Saldivia e Bouzat; Pavez, Fuentes e Gil; Thompson, Pizarro e Palacios. Técnico: Gustavo Quinteros.

AMÉRICA-MG X COLO-COLO | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta dos playoffs da Sul-Americana

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 18/07/2023 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)