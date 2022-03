América-MG x Barcelona-SC: onde assistir, horário, palpites e escalações

O América-MG recebe o Barcelona de Guayaquil em confronto da terceira fase da Copa Libertadores da América. A partida desta terça-feira (8) será no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As equipes se enfrentam às 21h30 (hora de Brasília), em jogo de ida.

O América vem super embalado após classificação histórica diante do Guaraní-PAR, quando venceu por 2 a 0 numa virada improvável e selou a vaga nos pênaltis. No Mineiro, o Coelho saiu do G-4. Para o jogo, deve vir com mudanças.

O Barcelona eliminou o uruguaio City Torque na primeira fase, também nos pênaltis. Diante do Universitário, a equipe passou sem dificuldades. Agora com novo técnico, Jorge Célico teve pouco tempo para trabalhar com a nova equipe.

ONDE ASSISTIR

Conmebol TV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: ailson; Patric, Eder,, Iago Maidana, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Pedrinho (Felipe Azevedo), Everaldo (Matheusinho), Wellington Paulista. Técnico: Marquinhos Santos

Barcelona-SC: Burrai; Velasco, Aimar, Rodríguez e Leonel Quiñonez; Piñatares, Souza e Martíne; Preciado, Penilla e Mastriani. Técnico: Jorge Célico

FICHA TÉCNICA

América-MG x Barcelon-SC

Data e hora: 8/03, às 21h30 horas (de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

