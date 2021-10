América-MG x Bahia: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Um dos primeiros jogos da 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, América-MG e Bahia se enfrentam na noite deste sábado (16), às 21h, na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Os donos da casa estão na região intermediária da tabela de classificação, na 12ª posição, com 31 pontos. Nos últimos cinco jogos, o time tem dois empates, duas vitórias e uma derrota, esta para o Internacional, fora de casa. O América, no entanto, entra em campo com um contratempo importante: o técnico Vagner Mancini, responsável pela recuperação da equipe, migrou para o Grêmio. Quem comanda o time contra o Bahia será o auxiliar permanente Diogo Giacomini.

Enquanto isso, o Bahia ainda aguarda a consolidação do trabalho de Guto Ferreira no clube, que comandou os últimos dois jogos: uma vitória e um empate. Ainda assim, segue figurando na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com 27 pontos em 25 jogos. Dos últimos 15 pontos disputados, os baianos conquistaram 5.

Onde assistir

A transmissão da partida será do Premiere.

Palpites para América-MG x Bahia

Prováveis escalações

América-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício. Técnico: Diogo Giacomini.

Bahia

Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel, Lucas Mugni e Juninho Capixaba; Raí Nascimento e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.

América-MG x Bahia

Onde: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 16/10, às 21h

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado

VAR: Rafael Traci