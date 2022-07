América-MG x Avaí: confira horário, palpites e prováveis escalações

O América-MG entra em campo neste domingo (31), às 18h (de Brasília), contra o Avaí pelo Brasileirão. A partida será no Independência, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Na classificação, no início da 20ª rodada, o América-MG estava em 15º, com 21. O Avaí era o 16º, com 21.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere.

Palpites

Escalações

Améroca-MG : Matheus Cavichioli; Arthur, Raul Cáceres, Lucas Kal, Éder Ferreira, Luan Patrick e Marlon; Juninho, Matheusinho e Felipe Azevedo; Henrique Almeida. Técnico: Vágner Mancini.

: Matheus Cavichioli; Arthur, Raul Cáceres, Lucas Kal, Éder Ferreira, Luan Patrick e Marlon; Juninho, Matheusinho e Felipe Azevedo; Henrique Almeida. Técnico: Vágner Mancini. Avaí: Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur e Cortez; Lucas Ventura, Eduardo e Raniele; Pottker, Natanael e Bissoli. Técnico: Barroca.

Ficha técnica | América-MG x Avaí

Competição: Série A de 2022 | 20ª rodada

Estádio: Independência, em Belo Horizonte/MG.

Horário: 18h (de Brasília), domingo, 31 de julho.

Transmissão: Premiere.

