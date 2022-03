América-MG vence Guaraní-PAR nos pênaltis e garante vaga na 3ª fase da Pré-Libertadores

O América-MG venceu o Guaraní-PAR nesta quarta-feira (02) e avançou na Pré-Libertadores. No tempo normal, a equipe de Marquinhos Santos venceu, de virada, por 3 a 2, com dois gols do atacante Wellington Paulista e um de Pedrinho. Nas penalidades, vitória por 5 a 4, com Wellington Paulista, Iago Maidana, Índio Ramírez, Rodolfo e Everaldo convertendo. Pelo lado paraguaio, Devis Vásquez, Rodi Ferreira e Roberto Fernández desperdiçaram.

A equipe mineira iniciou a partida em desvantagem. Após perder por 1 a 0 na ida, necessitava vencer o Guaraní-PAR para garantir vaga na 3ª fase da Pré-Libertadores. No entanto, o América-MG viu a equipe paraguaia abrir 2 a 0 no placar, com Fernando Fernández e Marcos Cáceres, aos 13 e 15 minutos, respectivamente.

A reação do Coelho começou com o atacante Wellington Paulista, ex-Fortaleza. O camisa 7 marcou aos 13 e aos 29 e igualou o marcador. Nos acréscimos, aos 47, Pedrinho virou a partida e levou a decisão para as penalidades.

Próxima fase

Na próxima fase, o América-MG enfrentará em duelos de ida e volta o vencedor Universitario x Barcelona de Guayaquil. A 3ª fase da Pré-Libertadores está prevista para os dias 08 ou 10 e 15 ou 17 de março.