América-MG tem três retornos para jogo contra o Fortaleza

O América-MG terá os retornos do lateral-direito Raúl Cáceres, do zagueiro Lucas Kal e do atacante Aloísio para o duelo diante do Fortaleza, neste sábado (15). A partida entre mineiros e cearenses acontece na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), às 20h30, e é válida pela 32ª rodada do Brasileirão Série A.

Raúl Cáceres e Lucas Kal estavam machucados e em tratamento no Departamento Médico do América-MG. Cáceres havia sofrido uma lesão muscular na coxa direita e Lucas Kal um trauma na cabeça e no nariz. Outro nome que volta a estar à disposição do técnico Vagner Mancini é o atacante Aloísio. O jogador de 34 anos cumpriu suspensão na última partida após completar a série de três cartões amarelos.

DUELO IMPORTANTE NA SÉRIE A

América-MG e Fortaleza estão próximos na tabela de classificação da Série A: o Coelho é o oitavo colocado, com 45 pontos, enquanto o Leão ocupa a décima posição, somando 41 pontos até o momento. O duelo é muito importante para os objetivos das duas equipes no Campeonato Brasileiro: América-MG e Fortaleza lutam por vaga em competições internacionais na próxima temporada.