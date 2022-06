América-MG tem três desfalques para enfrentar o Ceará na Série A; veja lista

O Ceará visita o América-MG na próxima quarta-feira (8), às 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada da Série A de 2022. O time mineiro defende invencibilidade de nove meses em casa pelo Brasileirão, mas conta com três atletas no departamento médico por conta de lesões.

A lista contempla o goleiro Jori, o meia Matheusinho e o atacante Paulinho Bóia. Atletas já foram baixas para o técnico Vagner Mancini na última rodada, quando o Coelho venceu o Cuiabá por 2 a 1, no Independência.

Leia mais Jogada Ceará tenta quebrar tabu de nove jogos contra América-MG; entenda

Na tabela de classificação, o América-MG é o 5º colocado, com 14 pontos. O Ceará está em 16º, com 10.

Invicto em casa

A missão alvinegra em Minas Gerais é encerrar uma invencibilidade de 14 jogos do América-MG em casa pela Série A. A última derrota do Coelho no estádio, pela competição, foi 2 a 0 para Bragantino, em 23 de agosto de 2021.

Depois do resultado negativo, a equipe engatou uma sequência com 10 vitórias e quatro empates. O curioso é o começo do processo, justamente com uma vitória diante do Vovô por 2 a 0, com dois gols do atacante Fabrício Daniel.

Invencibilidade do América-MG em casa no Brasileirão

29.08.2021 - América 2x0 Ceará

11.09.2021 - América 2x0 Athletico-PR

26.09.2021 - América 1x1 Flamengo

06.10.2021 - América 2x1 Palmeiras

16.10.2021 - América 0x0 Bahia

30.10.2021 - América 2x1 Fortaleza

13.11.2021 - América 3x1 Grêmio

17.11.2021 - América 0x0 Atlético-GO

30.11.2021 - América 3x0 Chapecoense

09.12.2021 - América 2x0 São Paulo

16.04.2022 - América 4x1 Juventude

30.04.2022 - América 1x0 Athletico-PR

07.05.2022 - Atlético 1x2 América

21.05.2022 - América 1x1 Botafogo

04.06.2022 - América 2x1 Cuiabá