América-MG tem sete desfalques para enfrentar Fortaleza; Everaldo é dúvida

O América-MG visita o Fortaleza neste domingo (19), na Arena Castelão, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com sete desfalques: Berrío (em transição física), Iago Maidana, Índio Ramírez, Matheusinho, Jori e Matheus Cavichioli (em tratamento no departamento médico) e Alê (suspenso) não estão à disposição do técnico Vagner Mancini. O atacante Everaldo, com entorse no tornozelo, é dúvida para a partida.

Apesar das ausências, Mancini deve manter a base utilizada nos últimos jogos, com exceção do meio-campista Alê, expulso na última rodada contra o Fluminense. Sendo assim, o América-MG deve ser escalado com: Jailson; Raúl Cácetes (Patric), Conti, Éder e Marlon; Lucas Kal, Henrique Almeida, Juninho, Pedrinho (Gustavinho) e Felipe Azevedo; Aloísio.

Com 15 pontos, ocupando a 13ª colocação, o Coelho busca a recuperação na competição nacional, após três partidas sem vencer. A última vitória aconteceu no dia 04 de junho, contra o Cuiabá.