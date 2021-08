América-MG tem oito desfalques para confronto contra Ceará no domingo (29); confira

O técnico Vagner Mancini, do América-MG, não poderá contar com oito atletas para o confronto diante do Ceará, no domingo (29), pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Independência, às 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e tempo real no Diário do Nordeste.

Na última segunda-feira (23) a equipe mineira confirmou cinco casos positivos de Covid-19. O goleiro Jori, o meia Alê e o atacante Léo Passos estão assintomáticos, enquanto que o volante Zé Ricardo e o atacante Chrigor apresentaram sintomas leves. Além deles, Ribamar, na transição, e Eduardo e Yan Sasse, no departamento médico, completam a lista de desfalques do Coelho.

Legenda: Alê, meio-campista do América-MG, contraiu Covid-19 e desfalcará a equipe contra o Ceará no domingo (29) Foto: Marina Almeida / América-MG

O técnico Guto Ferreira, por sua vez, terá os principais jogadores à disposição. O goleiro João Ricardo (em transição), o zagueiro Klaus (em recuperação pós-cirúrgica), o lateral-direito Buiú (se recuperando de inflamação no joelho) e o volante Oliveira (em transição) são as únicas baixas do Ceará para a partida.

A equipe alvinegra deverá ser a mesma que empatou com o Flamengo no último domingo (22), em 1 a 1, na Arena Castelão. O provável time do Ceará é: Richard; Fabinho, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e William Oliveira; Rick, Vina e Lima; Cléber.