América-MG tem artilheiro e segundo melhor ataque da Copa Sul-Americana; veja números

Rival do Fortaleza nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o América-MG tem o segundo melhor ataque da competição, com 22 gols marcados em 10 jogos. O Coelho só é superado pelo Estudiantes-ARG, que tem 24 gols nas mesmas 10 partidas disputadas. Além disso, o time mineiro também tem o artilheiro da competição: Gonzalo Mastriani. O uruguaio marcou oito gols nas 10 oportunidades que esteve em campo.

Além do camisa 17, mais 11 atletas balançaram as redes com a camisa do América-MG, mostrando uma boa distribuição dos gols entre o setor ofensivo. Veja lista:

Mastriani - 8 gols Éder - 2 gols Matheusinho - 2 gols Alê - 1 gol Aloísio - 1 gol Benítez - 1 gol Breno - 1 gol Danilo Avelar - 1 gol Felipe Azevedo - 1 gol Juninho - 1 gol Lucas Kal - 1 gol Wellington Paulista - 1 gol 1 gol contra (diante do Colo-Colo)

OLHO NELE

O uruguaio Gonzalo Mastriani é o principal nome do setor ofensivo do América-MG. O atacante foi contratado junto ao Barcelona-EQU na janela do meio do ano de 2022. Os primeiros meses no clube mineiro não foram fáceis e ele marcou apenas um gol em 11 partidas disputadas.

Legenda: Atacante saiu do banco e foi fundamental para a classificação do América-MG para as quartas de final. Foto: Mourão Panda / América

No entanto, na atual temporada, Mastriani deslanchou e aparece como um dos artilheiros da equipe no ano -ao lado de Aloísio-, com 12 gols marcados em 24 jogos. Dos 12 tentos, oito são na Copa Sul-Americana, onde o atleta precisa de apenas 75 minutos para balançar as redes. Inclusive, nos últimos três jogos do América-MG no torneio, ele marcou cinco vezes.

PIOR DEFESA

No entanto, se o América-MG apresenta o segundo melhor ataque da Sul-Americana, o setor defensivo destoa. A defesa da equipe é a pior da competição, tendo sofrido 15 gols em 9 jogos. O time só não foi vazado em uma única partida: diante do Millonarios-COL, pela 5ª rodada da fase de grupos, quando venceu por 2 a 0, na Arena Independência.