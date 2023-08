América-MG pode ter seis desfalques para duelo contra o Fortaleza na Sul-Americana

Adversário do Fortaleza nas quartas de final da Sul-Americana, o América-MG deve vir para o duelo contra o Leão com alguns desfalques. O Coelho tem seis jogadores no Departamento Médico, mas terá um retorno. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, no primeiro jogo do torneio continental, no Independência.

O time comandando por Fabián Bustos ainda não deve contar com Wanderson, que teve lesão na coxa direita e vai iniciar transição. Já o centroavante Aloísio segue tratamento na coxa. Adyson está em fase final de reabilitação após a cirurgia no tornozelo esquerdo.

Breno está em recuperação após lesão no punho esquerdo. Com lesão muscular na coxa, Benitez está em tratamento. Júlio se recupera de uma entorse no tornozelo direito. Deixando o DM, o zagueiro Ricardo Silva está liberado para atuar após lesão no joelho direito.

Fortaleza e América-MG se enfrentam no jogo de ida desta quinta-feira (24), no Independência, a partir das 19 horas (de Brasília). A partida é válida pelas quartas de final da Sul-Americana.