América-MG goleia Colo Colo e vai enfrentar o Bragantino nas oitavas da Sul-Americana

Com um primeiro tempo espetacular, o América-MG garantiu, nesta terça-feira (18), seu passaporte para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após perder na ida por 2 a 1, o time mineiro superou o Colo-Colo por 5 a 1, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta dos playoffs e avançou com o placar agregado de 6 a 3.

O time mineiro superou bem a eliminação da Copa do Brasil no último sábado (15) para o Corinthians, demonstrando um bom jogo psicológico, principalmente no primeiro tempo, quando saíram os gols de Matheusinho, duas vezes, e Mastriani. Na segunda etapa, o time caiu de produção, sofreu o gol, mas Mastriani e Opazo, contra, decretaram a classificação na reta final.



Agora, o América-MG irá enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima fase. As datas do confronto entre os brasileiros ainda serão definidas pela Conmebol.

O JOGO

Legenda: Matheusinho comemora o primeiro gol. Foto: Mourão Panda / América

No jogo de ida, no Chile, o América-MG poupou os titulares, devido ao duelo contra o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, quando acabou eliminado. O gol de Alê, no fim do jogo, deu ao time mineiro a tranquilidade de reverter o confronto em casa. Com cinco minutos, Matheusinho já acabou com a vantagem do Colo-Colo, completando, de cabeça, o chute de Mastriani que parou no travessão.



Afiado, o time mineiro seguiu dominando os chilenos e virou o agregado com Mastriani, aos 21 minutos. Varanda chutou forte, o goleiro De Paul deu rebote e o atacante mandou para as redes. Aproveitando a fragilidade do adversário, Matheusinho marcou um golaço, aos 25, para encaminhar a classificação. O atacante recebeu na ponta esquerda, tirou dois marcadores com uma bela finta de corpo e finalizou com categoria.



Na segunda etapa, o América-MG voltou desconcentrado. Sem a mesma intensidade, assistiu Thompson aparecer livre atrás da defesa e diminuir o marcador, aos 16 minutos. O gol deixou o jogo nervoso. Mostrando bom equilíbrio emocional, o América-MG soube conter os avanços chilenos e gastou o tempo, trocando passes e mantendo a posse da bola no campo de ataque.

Legenda: América-MG está nas oitavas de final da Sul-Americana. Foto: Mourão Panda / América



Na reta final, o América-MG deixou a concentração cair novamente e por pouco, Pizarro não empatou o agregado. O susto fez o time acordar. A classificação foi assegurada aos 38, novamente com Mastriani. Benítez recebeu na esquerda e cruzou na medida para o atacante cabecear de 'peixinho'. Ainda deu tempo de Opazo marcar contra, aos 48, e selar de vez a noite perfeita do time mineiro

PRÓXIMO JOGO

Lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas nove pontos, o América-MG volta a campo no sábado, quando visita o Flamengo, às 16 horas, no Maracanã, pela 16ª rodada.