América-MG anuncia contratação de volante Juninho, ex-Fortaleza

O América-MG oficializou a contratação do volante Juninho, ex-Fortaleza. O Diário do Nordeste antecipou o acerto após a rescisão do atleta com o time cearense. O novo contrato é até o fim de 2021.

O jogador de 35 anos tinha contrato encerrado em dezembro no Pici e queria renovar por mais um ano, em movimentação não aceita pela diretoria. Como foi procurado pelo América-MG nos mesmos moldes, o Leão rompeu vínculo para encaminhar a saída.

Na nota de oficialização, o Coelho relembrou a passagem pela equipe mineira em 2013. Na época, emprestado pelo Duque de Caxias-RJ de fevereiro a outubro daquele ano, disputou o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série B: um total de 20 partidas.

A procura pelo jogador foi um pedido do técnico Lisca. Até o momento, o clube apresentou cinco reforços para a Série A de 2021: o zagueiro Ricardo Silva, o volante Juninho e os atacantes Leandro Carvalho, Luiz Fernando e Ribamar.

Ficha técnica

Nome: Paulo Roberto Valoura Junior

Data de nascimento: 20/3/1986

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,72 m

Clubes: Madureira-RJ (até 2005), América-RJ (2006), Serrano-RJ (2007), Duque de Caxias-RJ (2007 a 2013; 2014), América (2013), Tombense-MG (2014), Macaé-RJ (2015), Bahia-BA (2016 a 2017), Ceará-CE (2018 a 2019), Fortaleza-CE (2019 a 2021).

Principais títulos: Campeonato Brasileiro da Série D (2014), Copa do Nordeste (2017), Campeonato Cearense (2018 e 2020).