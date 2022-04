Always Ready x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Always Ready, pela 1ª rodada do Grupo E da Taça Libertadores da América. O duelo acontece no Estádio Municipal de El Alto, em La Paz.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Always Ready x Corinthians

Local: Estádio Municipal de El Alto, em La Paz (BOL)

Data: 05/04/2022 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

Transmissão: SBT, ESPN e Star+

Prováveis escalações

Always Ready: Arnaldo Giménez; Luis Martínez, Marc Enoumba, Nelson Cabrera e Enrique Flores; Chumacero, Cristhian Arabe e Blanco; Arce, Ramallo e Marcos Riquelme. Técnico: Gustavo Cala.

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Renato Augusto, Maycon, Willian, Paulinho e Giuliano; Róger Guedes. Técnico: Vitor Pereira.