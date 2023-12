Alvo do Palmeiras, Caio Alexandre está entre os 10 jogadores com mais desarmes do Brasileirão 2023

Peça fundamental na engrenagem do Fortaleza e alvo do Palmeiras para 2024, Caio Alexandre aparece entre os 10 jogadores com mais desarmes no Campeonato Brasileiro de 2023. Nesta temporada, o volante se destacou não só por distribuir bem o jogo, mas por dificultar a vida do adversário. O levantamento é do site especializado Sofascore.

Em 34 jogos do Brasileirão, o camisa 8 do Fortaleza desarmou o adversário 76 vezes. O lateral Marlon, do Cruzeiro, lidera a lista com 113 desarmes em 36 partidas disputadas. Em segundo e terceiro estão Matheus Fernandes (Bragantino) com 106, e Rezende (Bahia) com 95.

Caio Alexandre encerrou a temporada com 5 gols e seis assistências em 65 jogos. O Fortaleza se reapresenta no dia 10 de janeiro para início da temporada. Em 2023, o time vai disputar o Brasileirão, a Sul-Americana, a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense e Copa do Brasil.



MAIS DESARMES

Marlon/Cruzeiro - 113 (36 jogos) Matheus Fernandes/Bragantino - 106 (33 jogos) Rezende/Bahia - 95 (33 jogos) Villasanti/Grêmio - 94 (30 jogos) Natanael/Coritiba - 91 (33 jogos) Matheus Alexandre/Cuiabá - 86 (35 jogos) Zé Rafael/Palmeiras - 81 (31 jogos) Rubens/Atlético-MG - 80 (24 jogos) Leonardo Di Plácido/Botafogo - 79 (32 jogos) Caio Alexandre/Fortaleza - 76 (34 jogos)

*Levantamento do site Sofascore