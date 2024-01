Alvo do Fortaleza, volante Bruno Gomes celebra convocação para Pré-Olímpico de futebol: 'Uma honra'

O volante Bruno Gomes é um dos 23 jogadores convocados por Ramon Menezes para a disputa do Pré-Olímpico de futebol masculino. Com a possível saída de Caio Alexandre do Fortaleza, o atleta de 22 anos é alvo do Tricolor para reforço na posição nesta temporada de 2024. O jogador, que atualmente defende o Coritiba, celebrou defender a camisa brasileira na competição.

"Obrigado, meu Deus! Uma honra poder representar meu país", escreveu o jogador numa rede social.

O Pré-Olímpico será disputado entre os dias 20 de janeiro e 22 de fevereiro, na Venezuela. Campeã e vice ficam com as duas vagas para os Jgos Olímpicos de Paris, este ano. O grupo inicia os trabalhos nesta segunda-feira (8), na Granja Comary. Veja a lista de convocados.

Bruno Gomes foi adquirido pelo Coritiba no início de 2023, junto ao Internacional por cerca de R$ 4,5 milhões. O contrato do atleta com o clube é válido até o fim de 2027. O volante é considerado uma peça da equipe titular do Alviverde paranaense. No total, são 63 jogos e quatro gols marcados pelo time paranaense. De acordo com a jornalista Nadja Mauad, do ge Paraná, o Leão enviou uma proposta de compra para o time paranaense.