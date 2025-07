Alvo do Fortaleza, técnico Ramón Díaz tem negociação avançada com o Olímpia-PAR

Alvo do Fortaleza, após a saída de Juan Pablo Vojvoda, o treinador argentino Ramón Díaz deve assumir outra equipe. O experiente técnico tem negociação avançada com o Olímpia, do Paraguai. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências.

O profissional de 65 anos deve desembarcar em Assunção, capital do Paraguai, já nesta quarta-feira (15), para assinar o contrato. O clube paraguaio busca um substituto para o compatriota Fabián Bustos, que soma passagem pelo Santos em 2022.

Ramón é tido como de um perfil agregador e que conhece bem o futebol brasileiro. Os últimos trabalhos foram por Vasco e Corinthians, quando participou de campanhas de recuperação e evitou rebaixamentos dos times na Série A em 2023 e 2024, respectivamente.

Com a saída de Vojvoda, tido como maior treinador da história do clube, o Fortaleza busca definir o novo técnico nos próximos dias. O Tricolor do Pici enfrenta o Bahia no próximo sábado (19), às 16h, em confronto válido pela 14ª rodada da Série A do Brasileiro, na Arena Castelão.

* Sob supervisão de Alexandre Mota