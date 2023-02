Alvo do Fortaleza, Nico Hernández é anunciado pelo Internacional

O zagueiro colombiano Nico Hernández, alvo do Fortaleza para a temporada 2023, foi anunciado na tarde desta quinta-feira (23) como o novo reforço do Internacional. O atleta de 25 anos estava há duas temporadas atuando com a camisa do Athletico-PR, mas não fazia mais parte dos planos da atual comissão técnica do Furacão.

O jogador chegou a abrir negociações com o Fortaleza, mas também havia recebido propostas do New England Revolution-EUA e do Cerro Porteño-PAR. O Internacional atravessou as negociações e fechou em definitivo com o colombiano. Com a camisa do Athletico-PR, foram 45 partidas disputadas entre 2021 e 2022.

BUSCA DO LEÃO POR UM ZAGUEIRO

A busca por um zagueiro canhoto, como é o caso de Nico Hernández, é a atual prioridade do Fortaleza no mercado de transferências. Para o setor, a equipe conta atualmente com Marcelo Benevenuto, Brítez, Titi, Ceballos e Habraão. Tinga, que é lateral de origem, também tem sido utilizado na posição.