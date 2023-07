Alvo do Fortaleza, Imanol Machuca não fará parte da delegação do Unión para jogo contra o Vélez

Pretendido pelo Fortaleza, o atacante Imanol Machuca não fará parte da delegação do Unión de Santa Fé para o duelo contra o Vélez, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Argentino.

O jogador pressiona para que o clube aceite a oferta de compra do Tricolor do Pici, que deseja ter 50% do passe do jogador. A informação é dos jornalistas César Luis Merlo e Adriel Driussi.

A negociação se arrasta há alguns dias. O Leão cearense chegou a fazer três propostas para o time argentino. A última gira em torno de R$ 4,4 milhões de dólares (quase 21 milhões de reais), segundo o jornalista Fernando Montenegro.

O tricolor cearense tem pressa para fechar o negócio, pois as inscrições de atletas na Copa Sul-Americana só acontecem até o dia 29 de julho.