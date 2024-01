Alvo do Fortaleza, Gabriel Neves jogará no Independiente/ARG

O volante Gabriel Neves, que estava na mira do Fortaleza, foi emprestado ao Independiente/ARG. O acerto foi confirmado pelo seu empresário Gerardo Arias, ao Diário do Nordeste, nesta sexta-feira (12). O Leão chegou a negociar com o jogador, que pertence ao São Paulo, mas o Rojo acertou a ida dele por empréstimo por um ano, com opção de compra.

Neves chegou a negociar uma rescisão de contrato - que vai até 2025 - mas as partes não chegaram a um acordo, e um novo modelo de negócio foi proposto. O jogador uruguaio chega a pedido do técnico Carlitos Tevez.

Busca continua

Sem o volante, o Leão buscará outro jogador no mercado para a posição. O clube ainda não contratou ninguém para a posição, tendo como opções: Zé Welison, Pedro Augusto, Lucas Sasha e Hércules. Vale lembrar que o Fortaleza ainda busca comprar Caio Alexandre em definitivo, entenda a 'novela' na Coluna de André Almeida, apesar das negociações com Bahia e Corinthians com o jogador.