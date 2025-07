Alvo do Fortaleza, Danilo Barbosa encaminha acerto com time da Arábia Saudita

O volante Danilo Barbosa, alvo do Fortaleza no mercado de transferências, está muito próximo de ser anunciado como novo reforço de uma equipe da segunda divisão do Campeonato Saudita. A informação é da jornalista Laura Rezende, do ge.

O Diário do Nordeste havia noticiado anteriormente a procura do Fortaleza por Danilo Barbosa, que havia sido liberado pelo Botafogo para negociar com outras equipes. Posteriormente, o Atlético-MG havia entrado na disputa com o Leão.

Legenda: Renato Paiva havia confirmado negociação do Fortaleza com Danilo Barbosa Foto: Vitor Silva/Botafogo

Na atual temporada, o jogador disputou 14 partidas com a camisa do Botafogo, sendo sete delas como titular. Ele está na equipe carioca há quatro temporadas e conhece bem Renato Paiva, novo técnico do Fortaleza, o que aumentou as especulações de uma vinda ao Leão.

Tendo perdido a concorrência para o time da Arábia Saudita, o Fortaleza agora muda de foco e vai ao mercado em busca de outro nome para a posição de volante. A posição é considerada uma das prioridades do Leão neste mercado de meio de ano.