Alvo do Flamengo, Oscar, do Shangai Port, tem salário igual ao de Benzema no Real Madrid

O salário de Oscar no Shangai Port é igual ao de Karim Benzema, astro do Real Madrid e candidato à Bola de Ouro da Fifa. O montante também é maior que a folha salarial de 12 dos 19 times que disputam a Série A do Brasileirão com o Flamengo, que deve ser o próximo clube do jogador.

No futebol chinês desde 2017, o futuro reforço do time carioca recebe 24 milhões de euros por ano, o equivalente a R$10,7 milhões mensais. O número não conta com bonificações e prêmios por objetivos, segundo reportagem do Uol.

Entre os participantes da Série A, além do Flamengo, apenas Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Fluminense, Internacional e Atlético-MG gastam além desse valor com a folha salarial dos atletas a cada mês.

Oscar tem o décimo maior salário do planeta. O meio-campista ganha o mesmo que o francês Karim Benzema, estrela do Real Madrid e artilheiro da última Liga dos Campeões. Se confirmado como reforço do time carioca, a estimativa é de que esse padrão seja reduzido e ele receba cerca de R$1,5 milhão por mês no time rubro-negro.

O jogador deve chegar por empréstimo até dezembro. Oscar deve voltar ao futebol oriental no próximo ano, já que o contrato com a equipe chinesa vai até 2024. Em uma rede social, o jogador já agradeceu o carinho da torcida do Shangai.