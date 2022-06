Alvo do Ceará, Thiago Galhardo diz não querer voltar ao Internacional: “não é um desejo meu”

O atacante Thiago Galhardo voltou a se manifestar sobre o provável retorno ao Internacional, após ser cedido ao Celta, da Espanha, por empréstimo. Em entrevista na última terça-feira (29), na zona mista do “Prêmio Fui Clear”, no Rio de Janeiro, o centroavante reafirmou o desejo de permanecer fora do país.

Com contrato vigente com o Internacional até o final da temporada, Thiago Galhardo se reapresentará ao clube no dia 1° julho. O Ceará monitora a situação do atleta, que recentemente posou para fotos com membros da diretoria alvinegra.

“Não quero voltar, não. Mas tudo indica que sim. Como todo mundo sabe, eu tenho contrato com o Internacional. Não é um desejo meu (retornar). Por outro lado, esse tempo fora me fez sentir saudades dos meus filhos, fiquei nove meses e meio sem vê-los, e hoje é a única coisa que mexe para voltar (ao Brasil). Desejo permanecer fora, ter vivência. Aqui, acabamos sobrevivendo ao futebol brasileiro. Não sei o que vai acontecer, pode ser que feche alguma coisa nas próximas horas ou nos próximos dias, mas o desejo seria, sim, de continuar fora (do país).”

Galhardo estava no Celta, da Espanha, cedido por empréstimo pelo Internacional a pedido do técnico Eduardo Coudet. No clube espanhol, disputou 34 partidas, com dois gols marcados, além de duas assistências concedidas.

Pelo Internacional, o centroavante disputou duas temporadas (2020 e 2021), com 82 partidas disputadas, 34 gols marcados e 11 assistências.