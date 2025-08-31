Diário do Nordeste
Alvo do Ceará, atacante Lauraro Díaz acerta com o Santos

O atacante argentino será emprestado pelo Cruzeiro

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:25)
Jogada
Legenda: O atacante Lautaro Díaz perdeu espaço no Cruzeiro em 2025
Foto: divulgação / Cruzeiro

Um dos principais alvos do Ceará no mercado, o atacante argentino Lautaro Díaz fechou com o Santos. Sem espaço no Cruzeiro, o atleta de 27 anos teve longa negociação com o Vovô, mas as partes não tiveram um desfecho positivo. Assim, será emprestado para o time paulista, sendo o 1º reforço do técnico recém-chegado Juan Pablo Vojvoda.

A informação foi divulgada pelo ge. Como não completou sete partidas na Série A, está liberado para atuar em outro clube na competição, o que aumentou a busca na janela de transferência.

O vínculo de Lautaro no Cruzeiro é até o fim de 2028. O jogador foi comprado pela Raposa por US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 16 milhões na cotação da época) junto ao Independiente Del Valle, do Equador. Na atual temporada, foi utilizado em 17 partidas, com dois gols marcados.

Sem êxito na operação, o Ceará mudou o foco e contratou o centroavante Lucca junto ao Internacional. O jovem de 22 anos chegou sem custos, com vínculo até 2027.

Alvo do Ceará, atacante Lauraro Díaz acerta com o Santos

