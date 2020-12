Alvinegras do Ceará tentam virada contra o Botafogo para assegurar acesso à Série A

Momento de decisão total para as Meninas do Vozão. O time feminino do Ceará faz o segundo jogo contra o Botafogo, neste domingo (20), às 20h, no Estádio Vovozão, tentando um feito dentro de campo para que o grande objetivo da temporada do futebol feminino se cumpra: subir para a elite do esporte em 2021.

Para isso, a missão é complicada, tendo em vista o primeiro jogo. As meninas alvinegras precisam reverter vantagem da equipe carioca, que venceu o primeiro confronto, disputado no último domingo, por 2 a 1. A vitória é obrigação para o elenco comandado pelo técnico Sérgio Alves. Se vencer por 1 gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Se conseguir o trunfo com dois ou mais gols de vantagem, a equipe cearense avança.

Para o técnico Sérgio Alves, o resultado da semana anterior não pode afetar a produção do time no segundo jogo. Para ele, a tranquilidade será fundamental para a construção do resultado positivo e da consequente virada.

"Temos que ter tranquilidade o tempo todo, nada está definido, e mesmo se tivéssemos vencido, iria ter gol contra, agora vamos jogar em casa e basta fazer dois gols. No mínimo um para decidir nos pênaltis. Em casa a história vai ser outra, vamos ter uma semana para trabalhar e vamos trabalhar em cima dos erros que cometemos", afirmou o técnico alvinegro.

Foto: Vítor Silva/ Botafogo

A zagueira Karen detalhou um pouco do trabalho realizado ao longo da semana na capital cearense. Segundo ela, o trabalho em torno das jogadas de bola parada pode ser um dos trunfos da equipe para conquistar a virada.

"A gente sabe o que tem e o que não tem que fazer em campo. Agora, a gente treina focando mais no tático. Além claro de algumas jogadas ensaiadas, partindo do princípio do que entendemos ser o ponto fraco do nosso adversário", afirmou.

Trabalho coroado

O avanço para as semifinais da segunda divisão do futebol feminino pode valer ao Ceará o acesso para a elite do futebol feminino e pode coroar todo um trabalho que foi iniciado ainda em 2018 com a retomada dos trabalhos na categoria.

Com condução profissional, o futebol feminino alvinegro evoluiu e chegou a um patamar que permitiu à equipe disputar um possível acesso para a elite do esporte nacional.