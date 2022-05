Jogo do Flamengo hoje: veja horário, onde assistir e escalação

Altos-PI e Flamengo se enfrentam em jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil. O duelo será neste domingo (1), às 18h (de Brasília), no Estádio Albertão, em Teresina.

O Flamengo vem de vitória na Libertadores. A equipe venceu o Universidad Católica por 3 a 2. Contra o time piauiense, a equipe deve poupar os titulares na estreia da Copa do Brasil.

Em casa, o Jacaré vai ter o apoio da torcida. O time, no entanto, faz a pior campanha de um time piauiense na Série C do Brasileirão. O Alviverde vem de derrota na competição, quando foi vencido pelo Volta Redonda por 3 a 1.

QUE HORAS SERÁ O JOGO DO FLAMENGO X ALTOS-PI?

Altos-PI e Flamengo entram em campo às 18 horas deste domingo (1/5).

ONDE ASSISTIR

A Amazon transmite o jogo.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Altos-PI: Marcelo; Júlio Ferrari, Mímica, Lucas Souza, Dieyson; Marconi, Alexandre Quaresma, Sousa Tibiri e Dieguinho; Eliélton e Manoel. Técnico: Francisco Diá.

Flamengo: Santos (Hugo), Willian Arão, Pablo e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

FICHA TÉCNICA

Altos-PI x Flamengo

Data e hora: 01/05, às 18 horas

Local: Estádio Albertão