Alonso pede desculpas após xingar Hamilton durante GP da Bélgica: 'tenho grande respeito por ele'

Fernando Alonso pediu desculpas por xingar Lewis Hamilton durante o GP da Bélgica de Fórmula 1. A tensão entre os dois ocorreu após o piloto inglês bater no carro do espanhol, que reagiu com ofensas ditas no rádio. Em coletiva do GP da Holanda, realizada nesta quinta-feira (1), ele comentou o tema.

"Espero que, quando estivermos fazendo as gravações para TV, eu possa me aproximar dele e pedir desculpas, se ele entendeu dessa maneira. Não tenho absolutamente nenhum problema com ele. Como eu disse, tenho um grande respeito por ele", disse o bicampeão.

Alonso terminou em quinto lugar. Para a equipe, no rádio, o piloto afirmou que Hamilton só sabia 'pilotar e largar em primeiro lugar'. Ao fim da corrida, ele logo tratou de se explicar.

"Não, não, não, eu não acredito naquilo. Quer dizer, não é que eu acredite ou deixe de acreditar, é que há fatos que mostram que não é bem assim. É algo que você diz no calor do momento. Nada do que eu disse é verdade, ou pelo menos existem fatos que mostram completamente o oposto. Tenho grande respeito (por Lewis)", afirmou o piloto espanhol.

Hamilton logo assumiu a responsabilidade pelo acidente durante o GP da Bélgica e pediu desculpas à equipe. No entanto, quando soube das palavras do ex-companheiro de equipe, afirmou não querer mais falar com ele sobre o tema.

"Lewis é um campeão, ele é uma lenda do nosso tempo. Então quando você diz algo, e lamento repetir isso, mas quando fala algo contra um piloto britânico, há um grande envolvimento da mídia. Eles têm dito muitas coisas sobre Checo (Sergio Pérez), Carlos (Sainz) e eu mesmo. Se você fala algo para um piloto latino, é divertido. Quando diz para os outros, é mais sério. Mas de qualquer forma eu peço desculpas. Não estava pensando no que eu disse", concluiu Alonso.