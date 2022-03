Almanaque do Fortaleza reúne jogos, títulos, estatísticas e mais; lançamento será nesta segunda

O Almanaque do Fortaleza será lançado nesta segunda-feira (14). O livro reúne dados históricos do clube desde a fundação, em 1918, até 2021, ano em que conquistou a inédita vaga na Copa Libertadores da América. O evento terá início às 18 horas, no Shopping Benfica, na capital cearense.

O cearense David Barboza e o paulista José Renato S. Santiago Júnior são os autores da publicação que reúne informações históricas, como dados sobre os 4.790 jogos do time e os quase 9 mil gols marcados em mais de um século de fundação do Tricolor.

O livro nasceu de 16 anos de pesquisa feita por David Barboza. Com quase 500 páginas, o exemplar mostra também os 2.200 jogadores que atuaram pelo clube, além dos mais de 170 técnicos, adversários, títulos, estatísticas. Tudo com muita fotografia.

A pesquisa começou com uma saudade. Ele queria relembrar de um jogo. Em 2005, aos 24 anos, foi até a Biblioteca Pública para rever informações sobre a partida e não saiu mais de lá, onde a maior parte do trabalho de investigação foi feita. Prestes a fazer 41, ele acredita que o Almanaque deve ser o documento mais completo com dados do clube.

"O maior desafio foi a pesquisa. O acervo dos anos 20 é escasso. Foi o pior período de pesquisa. O trabalho, no geral, foi muito publicado. Consegui fazer pesquisa em outros estados também. E o desafio de fazer um almanaque, procurando ser o mais fiel possível à estatística do clube. Acredito que esse almanaque está quase completo. Pode ter passado um jogo ou outro pela dificuldade da pesquisa dos primeiros anos da história do clube. A gente quase não teve jornal da década de 10 aqui. O que encontrei foi no Maranhão, no jornal lá de São Luís, em 1919. Achei só um jogo aqui de 1915", revelou David.

José Renato conta que é o maior almanaque de um time nordestino e o primeiro de um clube cearense na Libertadores. Além do livro sobre o Fortaleza, ele vai lançar outro de autoria dele: o Almanaque Fernando Sátiro – A epopeia de um craque alencarino.

Os autores participarão do lançamento e os dois livros estarão à venda no local. O do Fortaleza custa R$ 110,00. O Shopping Benfica e Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol) apoiam o evento.

Sobre os Autores/pesquisadores

David Barboza, 40 anos, pesquisa futebol desde 2005. Esse Almanaque é o terceiro que participa, além de outros projetos. Almanaque: Trabalhos: Livro Leão 100 anos, Almanaque do Calouros do Ar, Fortaleza, Clube de Glória e Tradição, Almanaque do Campeonato Cearense vol. 1 1915 - 1985 e Almanaque do América FC.

José Renato - É Doutor e Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo com pós-graduação em Marketing pela ESPM e em Engenharia de Qualidade pela USP e graduação em Engenharia Elétrica pela FEI. Gestor de Projetos em grandes empresas e instituições. Autor de 19 livros, sendo 12 deles na área esportiva, dentre eles os Almanaques do São Paulo e do Fortaleza. Presente no Guinness World Records por possuir o maior acervo de publicações esportivas do mundo.

Serviço:

Lançamento do Almanaque do Fortaleza

Dia: 14 de março, às 18h.

Local: 1º Piso do Shopping Benfica, em Fortaleza

Observação: acesso permitido mediante uso de máscara e apresentação do passaporte de vacina contra Covid-19. Mais Informações sobre o livro e venda online: (11)99648-9797 @jrsantiagojr