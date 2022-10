Alisson brilha e Liverpool vence a segunda seguida no Campeonato Inglês

O Liverpool venceu o West Ham por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (19), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo aconteceu em Anfield, casa do Liverpool. Os Reds chegaram à segunda vitória consecutiva na Premier League 22/23, após terem vencido o Manchester City na rodada anterior, também por 1 a 0. Com a vitória, a equipe chega aos 16 pontos, ocupando a sétima colocação.

O gol da vitória foi marcado pelo jovem atacante uruguaio Darwin Núñez, aos 21 minutos da etapa inicial. Ainda no primeiro tempo o West Ham esteve muito perto de empatar a partida. Aos 41 minutos o árbitro assinalou pênalti para os Hammers. Na cobrança do atacante Bowen, melhor para o goleiro Alisson, que defendeu o chute e fez a festa da torcida do Liverpool.

O placar da partida permaneceu inalterado até o apito final, sacramentando a vitória dos Reds. O resultado é ruim para as pretensões do West Ham, que ocupa agora a 13ª colocação na tabela de classificação. Na próxima rodada da Premier League, o Liverpool visita o Nottingham Forest, vice-lanterna da competição. Já o West Ham recebe em casa o Bournemouth, que está na 11ª colocação.