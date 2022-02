Alison Henry assume comando técnico do Sub-17 do Ceará

A categoria Sub-17 do Ceará Sporting Club será comandado por Alison Henry na temporada 2022. O profissional assume o cargo após a saída de Álvaro Martins.

Auxiliar técnico das categorias de base (Sub-20 e Sub-23) do Alvinegro de Porangabuçu desde 2019, Alison Henry conquistou o Campeonato Cearense Sub-20 (2019/2021), o Campeonato Brasileiro de Aspirantes (2020) e ainda participou dos vice-campeonatos da Copa do Nordeste Sub-20 (2019) e do Campeonato Brasileiro de Aspirantes (2021).

O profissional, de 33 anos, ainda acumula passagens por Brasil de Pelotas-RS e Ferroviário-CE.

Na temporada 2022, o Ceará disputará o Campeonato Brasileiro Sub-17 pelo 3º ano consecutivo, além do Campeonato Cearense.

Trajetória de Alison Henry

Ferroviário (2012-2016)

Treinador do Sub-17

Treinador do Sub-20

Auxiliar da equipe profissional

Brasil de Pelotas (2017-2018)

Treinador do Sub-17

Treinador do Sub-20

Ceará (2019-atualmente)

Auxiliar técnico do Sub-20

Auxiliar técnico do Sub-23

Treinador do Sub-17