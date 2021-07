Alison e Álvaro vencem holandeses por 2 a 0 e terminam 1ª fase na liderança no vôlei de praia

Alison e Álvaro enfrentaram a dupla holandesa formada por Brouwer e Meeuwsen e venceram por 2 sets a 0 (21/14 e 24/22), pelo Grupo D do torneio masculino de vôlei de praia das Olimpíadas de Tóquio. Os brasileiros garantiram a classificação em primeiro lugar para a próxima fase da competição.

Alison e Álvaro estrearam com vitória sobre a dupla argentina Azaad/Capogrosso e foram derrotados por Dalhausser e Lucena, dos EUA, na segunda rodada.

O primeiro set começou com muito equilíbrio, com os holandeses levando uma pequena vantagem no início. Logo, porém, Alison encaixou o bloqueio em Brouwer e tirou a confiança da dupla adversária. Com cinco pontos neste fundamento, o Brasil disparou e fechou o set com facilidade em 21 a 14.

O segundo set foi mais equilibrado, com as duplas se alternando na liderança e chegando a abrir, no máximo três pontos de vantagem. O bloqueio de Alison foi fundamental mais uma vez. No fim, o Brasil chegou a perder dois match points, tomou a virada e evitou um set point holandês antes de fechar o set em 24/22 e o jogo em 2 sets a 0.

