Aline Pellegrino, ex-zagueira da Seleção Brasileira, é a convidada do podcast "Elas no Esporte"

O podcast "Elas no Esporte", do Sistema Verdes Mares, tem um novo episódio apresentado pela repórter da TV Diário, Denise Santiago, com a participação das repórteres Thais Jorge e Beatriz Carvalho do GloboEsporte.com. A equipe entrevistou Aline Pellegrino, ex-zagueira da Seleção Brasileira e atual coordenadora do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista.

Aline foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007, com passagens pelo Santos e pelo Rossiyanka/RUS.

Escute o episódio do "Elas no Esporte"

