Alianza Lima x Fortaleza: equipes estão escaladas para o duelo decisivo pela Libertadores; veja

O técnico Juan Pablo Vojvoda escalou o Fortaleza com a melhor formação possível para enfrentar o Alianza Lima nesta quarta-feira (18) pela 5ª rodada da Copa Libertadores. A principal mudança está no ataque, com Renato Kayzer no lugar de Romero, suspenso.

No gol, Max Walef continua fora, ainda que tenha se recuperado da conjuntivite, não ter viajou para Lima. Com isso, Marcelo Boeck continua entre os titulares.

A bola rola às 23h (horário de Brasília) no estádio Nacional, de Lima, no Peru

Veja escalações

Alianza Lima

Campos; Rojas, Ramos, Portales, Vilchez; Benítez, Ballón, Concha, Lavandeira, Aguirre e Barcos. Técnico: Carlos Bustos

Fortaleza:

Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Jussa, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés, Kayzer.. Técnico: Vojvoda.