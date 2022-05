Alianza Lima x Colo Colo: veja horário, escalação e palpites para o jogo

No outro jogo do Grupo F, de Fortaleza e River Plate, em partida que fecha a 4ª rodada da chave, o Alianza Lima recebe o Colo Colo, nesta quinta-feira (5), às 23h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, no Peru.

Com seis pontos, o Colo Colo é o vice-líder do grupo e pretende encaminhar a classificação. Já o Alianza Lima é a única equipe que ainda não pontuou, acumulando três derrotas até agora, e pretende o triunfo para ainda seguir com chances de avançar de fase.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 23h (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão da Conmebol TV

Palpites

Partida é válida pela 4ª rodada da Copa Libertadores

Prováveis escalações

Alianza Lima: Campos; Y. Vílchez, C. Ramos, Míguez, F. Rojas; Ballón, E. Benítez, Lavandeira, Concha; Barcos e Benavente. Técnico: Carlos Bustos

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor e Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez e Leonardo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero e Gabriel Costa. Técnico: Gustavo Quinteros