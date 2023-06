Alexandre Pato se despede do ex-sogro Silvio Berlusconi com homenagem

O jogador de futebol Alexandre Pato se despediu do ex-sogro, o empresário Silvio Berlusconi, com uma homenagem no Instagram. O magnata faleceu nesta segunda-feira (12), em Milão, aos 86 anos. Pato namorou Barbara Berlusconi, entre 2011 e 2013, quando o ex-primeiro-ministro italiano ainda era dono do Milan, time onde o brasileiro jogava.

"Obrigado por tudo, presidente", escreveu o jogador na legenda de três fotos ao lado de Berlusconi.

Pato foi um dos 26 brasileiros contratados para o Milan pelo empresário. Atualmente, o jogador é casado com Rebeca Abravanel, uma das filhas do apresentador Silvio Santos.

Berlusconi sofria de leucemia. Ele estava internado há dois dias no hospital San Raffaele, em Milão, para realizar exames de rotina, mas seu estado de saúde piorou.