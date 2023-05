Alexandre Pato é anunciado como reforço do São Paulo; veja detalhes

O São Paulo anunciou a contratação do atacante Alexandre Pato para a temporada 2023. O jogador de 33 anos estava no Orlando City e chega ao Tricolor do Pici em definitivo, com contrato até o fim de 2023. Esta será a terceira passagem de Pato pelo clube paulista. Ele já vinha realizando trabalhos nos Departamento Médico da equipe.

Alexandre Pato estava sem clube desde que deixou o Orlando City, dos Estados Unidos. Em 2023, ele já utilizava o Departamento Médico do São Paulo para tratamento clínico de lesão e tinha sua contratação avaliada internamente.

Em sua primeira passagem pelo São Paulo, entre 2014 e 2015, Alexandre Pato totalizou 98 jogos e 38 gols com a camisa do Tricolor Paulista. Já entre 2019 e 2020, em sua segunda passagem pelo Morumbi, ele totalizou 35 jogos e nove gols.

FICHA TÉCNICA | ALEXANDRE PATO

Nome: Alexandre Rodrigues da Silva

Posição: atacante

Nascimento: 02/09/1989 (33 anos)

Naturalidade: Pato Branco-PR

Altura: 1,80 m

Clubes: Internacional, Milan-ITA, Corinthians, São Paulo, Chelsea, Villarreal, Tianjin Tianhai-CHI e Orlando City-EUA