Alerta para o técnico Eduardo Barroca: Ceará sofreu gols nos últimos 8 jogos

Eduardo Barroca, o novo treinador do Ceará terá uma missão e tanto ao chegar. Organizar o sistema defensivo do Vozão às vésperas da 3ª rodada da Série B contra o ABC fora e principalmente, do jogo final da Copa do Nordeste, contra o Sport, decisão na qual o Alvinegro joga pelo empate para ser campeão.

Após a derrota de 3 a 0 para o Guarani no último sábado, já são 8 jogos seguidos com a defesa vazada. A última partida em que o Vozão não sofreu gols foi diante do Iguatu, no dia 18 de março, ao vencer por 2 a 0 no Castelão pela semifinal do Cearense.

São 14 gols sofridos nos últimos 8 jogos, diante de adversários dos mais diferentes níveis: Fortaleza (de Série A), Sport, Ituano e Guarani (de Série B), além de Sergipe e Atlético/BA, de divisões inferiores.

Portanto, a média de gols sofridos nos últimos 8 jogos é alta: 1,75. Curiosamente, a mesma média do ataque, que marcou os mesmos 14 gols.

Veja a sequência de jogos com gols sofridos no Ceará

Ceará 0x3 Guarani/SP

Ceará 2x1 Sport

Ituano 2x0 Ceará

Fortaleza 2x2 Ceará

Fortaleza 2x1 Ceará

Fortaleza 2x3 Ceará

Ceara 3x1 Sergipe

Ceará 3x1 Atlético-BA