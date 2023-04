Alemão marca no fim e Internacional supera o Metropolitanos na Libertadores

O Internacional ganhou pela primeira vez na atual edição da Copa Libertadores. Nesta terça-feira à noite, o time colorado derrotou o Metropolitanos por 1 a 0, no estádio Beira-Rio, aliviando a pressão sobre o técnico Mano Menezes. Foi uma vitória suada, no sufoco, com o gol da vitória saindo aos 45 minutos do segundo tempo, marcado por Alemão.



Com o resultado, o Inter chegou aos quatro pontos na competição, contra nenhum do Metropolitanos. Eles estão no Grupo B, ao lado de Nacional-URU e Independiente Medellín.



Gol no fim

O Inter saiu com tudo para cima no início da etapa complementar e teve um gol anulado aos 26 minutos. Alemão marcou, mas a arbitragem anulou o gol anotando falta de Alan Patrick no goleiro Schiavone.



De tanto insistir, o Inter chegou ao gol. Aos 45 minutos, Lucca aproveitou a sobra e deu para Alemão confirmar a primeira vitória colorada na Libertadores.

Próxima rodada

Na próxima rodada, os gaúchos enfrentam o Nacional, no dia 3 de maio, às 19h, no Beira Rio, em Porto Alegre. No mesmo dia, às 23h, o Metropolitanos pega o Independiente Medellin, no Atanaio Girardot, na Colômbia.