Alemanha x Peru: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Alemanha e Peru entram em campo neste sábado (24), às 16h45 de Brasília, na MEWA Arena, em Mainz (ALE), para disputar um amistoso internacional. Será a primeira vez que a Alemanha entrará em campo após a disputa da Copa do Mundo.

Na Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, a Alemanha foi mais uma vez eliminada na fase de grupos. A seleção terminou na terceira colocação do Grupo E, na frente da Costa Rica, mas atrás de Espanha e Japão.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha: Ter Stegen; Wolf, Ginter, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Havertz, Werner; Füllkrug. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Peru: Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Yotun, Tapia, Aquino; Carrillo, Lapadula, Flores. Técnico: Juan Reynoso.

ALEMANHA X PERU | FICHA TÉCNICA

Local: MEWA Arena, em Mainz (ALE)

Data: 25/03/2023 (sábado)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Maria Sole Caputi (ITA)