Alemanha x Liechtenstein pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Já classificada para a Copa do Mundo de 2022, a Alemanha recebe Liechtenstein nesta quinta-feira (11), às 16h45 (horário de Brasília), na Volkswagen Arena, em Wolfsburg (ALE). A partida é válida pela 9ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A DieMannschaft é líder do grupo J nas Eliminatórias com 21 pontos em 8 jogos e já está classificada para a Copa. Os alemães garantiram vaga ao golear a Macedônia do Norte há um mês. Assim, o confronto será importante para a seleção testar jogadores.

Liechtenstein, por sua vez, é a última colocada (6º) com apenas 1 ponto e já está eliminada, sem chance de ir para a Copa do mundo.

Alemanha x Liechtenstein pelas Eliminatórias

Onde assistir

A transmissão da partida será da HBO Max

Palpites

Prováveis escalações

Alemanha

Neuer; Hofmann, Kehrer, Rudiger e Raum; Goretzka, Gundogan, Draxler, Muller e Sané; Nmecha. Treinador: Hansi Flick

Liechtenstein

Buchel; Wolfinger, Grunenfelder, Malin, Hofer e Goppel; Buchel, Sele e Hasler; Meier e Salanovic. Treinador: Martin Stocklasa

Ficha Técnica

Local: Volkswagen Arena, em Wolfsburg (ALE)

Data e horário: 11/11/2021, às 16:45h (de Brasília)

Árbitro: Ivana Martincic (CRO)

Assistentes: Goran Pataki CRO) e Sanja Rodjak-Karsic (CRO)