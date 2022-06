Alemanha x Itália: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Pelo returno da UEFA Nations League, a Alemanha recebe a Itália nesta terça-feira (14), às 15h45, pela 4ª rodada da competição europeia. O duelo ocorre na casa dos alemães, no estádio Borussia-Park, em Monchengladbah (ALE).

No confronto de ida, pelo primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1. A seleção italiana está na liderança do Grupo 3, com cinco pontos. A Alemanha está em 3º, com três. A chave é completa pela Hungria (4) e a Inglaterra (2).

Vale ressaltar que o líder do chaveamento se classifica para as semifinais. O último colocado é rebaixado para a Liga B, que também reúne seleções europeias. Na Liga das Nações, a Uefa distribuiu as seleções em quatro ligas, com chance de acesso e também queda de divisão.

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Prováveis escalações

Alemanha: Neuer; Klostermann, Sule e Rudiger; Hofmann, Kimmich, Gundogan e Raum; Sane, Muller e Werner. Técnico: Hansi-Flick.

Itália: Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni e Dimarco; Frattesi, Tonali e Barella; Pellegrini, Scamacca e Gnonto. Técnico: Roberto Mancini.

Ficha técnica | Alemanha x Itália

Local: Estádio Borussia-Park, em Monchengladbah (ALE). Data: 14/06/2022 (domingo). Horário: 15h45 (horário de Brasília). Transmissão: ESPN e Star+.