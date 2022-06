Alemanha x Inglaterra: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nesta terça-feira (7), a Alemanha recebe o a Inglaterra, pela segunda rodada da Liga das Nações, às 15h45, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanhã.

A Alemanha começou a competição com um empate em 1 a 1 contra a Itália, na estreia. Mirando o título, os alemães devem ir com força máxima em busca da vitória. Já a Inglaterra estreou com derrota contra a Hungria, por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR

Star+.

PALPITES PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Alemanha: Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck e Raum; Kimmich e Musiala; Gnabry, Muller e Sane; Werner.

Inglaterra: Pickford; James, Stones, Maguire e Trippier; Rice e Bellingham; Grealish, Mount e Saka; Kane.

Ficha técnica | ALEMANHA x INGLATERRA

Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

Data: 07/06/2022 (terça-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)