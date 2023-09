Alemanha x França: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Alemanha e França se enfrentam em jogo amistoso no Signal Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund, nesta terça-feira (12). A partida acontece às 16 horas (de Brasília). O time francês, comandado pelo técnico Didier Deschamps, está com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Já a Alemanha está com presença confirmada na competição, por ser o país sede.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV 2.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha: Ter Stegen; Henrichs, Sule, Rudiger, Gosens; Kimmich, Gross, Gundogan, Brandt, Muller; Gnabry. Técnico: Rudi Voller.

França: Maignan; Pavard, Saliba, Disasi, T Hernandez; Camavinga, Tchouameni, Griezmann; Coman, Kolo Muani, Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

FICHA TÉCNICA | ALEMANHA X FRANÇA

Estádio: Signal Iduna Park (Alemanha)

Data: Terça-feira, 12 de setembro

Horário: 16 horas (de Brasília)