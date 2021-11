Alemanha aplica 9 a 0 no Liechtenstein nas Eliminatórias Europeias para Copa do Catar

Os alemães não tomaram conhecimento do Liechtenstein e aplicaram um sonoro 9 a 0 nesta quinta-feira (11), em partida válida pela 9ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar 2022. Muller e Sané, destaques do jogo, marcaram dois gols cada.

Logo aos 9 minutos, Hofer cometeu pênalti e foi expulso, para dificultar ainda mais a vida de Liechtenstein. Gundogan cobrou e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Kaufmann, contra, Leroy Sané e Marcos Reus fizeram 4 a 0. No segundo tempo, Sané, Muller, duas vezes, Baku e Goppel, contra, fecharam a goleada.

Alemanha e Liechtenstein estão no Grupo J das eliminatórias europeias. O time de Hans Flick é líder com 24 pontos e já garantiu vaga na próxima Copa do Mundo, enquanto Liechtenstein está no outro extremo da tabela, com apenas um ponto somado. Em outros dois jogos do grupo nesta quinta, a Macedônia do Norte derrotou a Armenia por 5 a 0, enquanto Romênia e Islândia ficaram no empate sem gols. Macedônia e Romênia disputam a vaga do grupo na repescagem.